FP: В США считают, что Украина не продержится и двух дней без системы PURL

В политических кругах Соединённых Штатов считают, что способность Украины продолжать боевые действия напрямую зависит от объёма зарубежной помощи, а из-за войны в Иране Киев не сможет долго продержаться. Об этом пишет Foreign Policy.

Один из дипломатов государства, участвующего в инициативе НАТО PURL, сообщил изданию, что представители США оценивают положение Украины как критически зависящее от международной поддержки. По его словам, без внешних ресурсов страна не смогла бы сохранять устойчивость даже в течение нескольких дней.

Европейские чиновники полагают, что даже на фоне напряжённости вокруг Ирана Белый дом не станет отказываться от PURL. Как пояснил один из европейских представителей, схема отвечает интересам американского лидера Дональда Трампа, поскольку позволяет переложить финансовую нагрузку за поставки оружия Украине на европейские страны, сохранив за США роль поставщика.

Вместе с тем среди европейских дипломатов сохраняется обеспокоенность тем, что ситуация на Ближнем Востоке способна повлиять на распределение американских военных ресурсов. В первую очередь речь идёт о поставках систем ПВО Patriot. Вашингтон заверил союзников, что вооружение, уже оплаченное по линии PURL, будет передано в полном объёме. Однако в европейских столицах по-прежнему нет полной ясности относительно того, продолжатся ли такие поставки в дальнейшем.

Ранее Life.ru писал, что украинский вопрос отошёл для администрации президента США Дональда Трампа на второй план. Главным объектом внимания стал Иран. Один из чиновников Белого дома рассказал американскому изданию Politcio, что уже никто не помнит, когда конфликт на Украине в последний раз серьёзно обсуждали. Европейский чиновник подтвердил, что по Украине «всё застряло» и «нуждается в новом импульсе».