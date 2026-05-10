«Будем на одном и том же месте»: Ушаков назвал главное условие для переговоров с Киевом

Переговорный процесс по урегулированию конфликта с Украиной зайдёт в тупик, если киевский режим не выведет свои силы из Донбасса. Без этого шага можно провести хоть десятки раундов — ситуация не сдвинется с мёртвой точки, заявил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока (Украина. — Прим. Life.ru.) не сделает этот шаг, можно проводить ещё несколько раундов, десятки раундов (переговоров. — Прим. Life.ru.), но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чём дело», — указал он.

При этом Ушаков выразил уверенность, что украинские власти рано или поздно осознают неизбежность такого решения. Напомним, что Москва давно называет вывод сил из Донбасса одним из ключевых условий для полноценного мирного урегулирования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что встреча с Владимиром Зеленским должна стать окончательной точкой в урегулировании, а не площадкой для очередного раунда переговоров. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от прямых контактов с украинской стороной на высшем уровне.