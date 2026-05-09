Посол Нечаев: Россия готова к переговорам по Украине с участием США

Россия готова к переговорам при посредничестве США ради долгосрочного мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, общаясь с журналистами по случаю 81-й годовщины Победы.

«Мы готовы к переговорам с Украиной, в том числе при посредничестве американских коллег, которые, насколько я слышу, готовы направить своих посредников в Москву», — сказал дипломат журналистам.

При этом Нечаев подчеркнул, что вопрос заключается в готовности киевского режима соблюдать необходимые условия. Россия заинтересована именно в долгосрочном мирном урегулировании с закреплением юридически обязывающих гарантий безопасности на международном уровне.