Посол Нечаев: Россия готова к переговорам по Украине с участием США
Сергей Нечаев. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Christophe Gateau
Россия готова к переговорам при посредничестве США ради долгосрочного мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, общаясь с журналистами по случаю 81-й годовщины Победы.
«Мы готовы к переговорам с Украиной, в том числе при посредничестве американских коллег, которые, насколько я слышу, готовы направить своих посредников в Москву», — сказал дипломат журналистам.
При этом Нечаев подчеркнул, что вопрос заключается в готовности киевского режима соблюдать необходимые условия. Россия заинтересована именно в долгосрочном мирном урегулировании с закреплением юридически обязывающих гарантий безопасности на международном уровне.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам госсекретаря США, процесс пока не дал ощутимых результатов. А Путин принял инициативу американского коллеги Дональда Трампа о трёхдневной паузе в боевых действиях — с 9 по 11 мая. Также достигнута договорённость об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».
