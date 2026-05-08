«Усилия застопорились»: Рубио допустил выход США из переговоров по Украине

США могут выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, несмотря на активную роль Вашингтона, усилия «застопорились» и не дали никаких результатов.

Он подчеркнул, что США по-прежнему готовы быть посредниками, но не хотят тратить время и силы на то, что не приносит прогресса.

«Мы играли и пытались играть роль посредника в этом процессе. Пока что это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Мы по-прежнему готовы выполнять эту роль, если она может быть продуктивной. Мы не хотим тратить своё время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса», — заявил Рубио.

Интересно, что это заявление прозвучало после того, как в Вашингтон приезжал секретарь СНБО Украины Умеров и встречался с командой Трампа. Сам Зеленский назвал переговоры «содержательными» и сообщил, что сейчас готовится визит американской делегации в Киев, в которую может войти спецпредставитель Трампа Уиткофф. Судя по всему, после встречи с Умеровым американцы пытаются отстраниться от Зеленского, который прямо заявил о намерении атаковать Москву во время парада Победы и «посоветовал» иностранным гостям не ездить в Россию.