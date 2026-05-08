8 мая, 15:54

«Усилия застопорились»: Рубио допустил выход США из переговоров по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salazar

США могут выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, несмотря на активную роль Вашингтона, усилия «застопорились» и не дали никаких результатов.

Он подчеркнул, что США по-прежнему готовы быть посредниками, но не хотят тратить время и силы на то, что не приносит прогресса.

«Мы играли и пытались играть роль посредника в этом процессе. Пока что это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Мы по-прежнему готовы выполнять эту роль, если она может быть продуктивной. Мы не хотим тратить своё время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса», — заявил Рубио.

Песков: США сейчас не участвуют в переговорах по Украине из-за Ирана

Интересно, что это заявление прозвучало после того, как в Вашингтон приезжал секретарь СНБО Украины Умеров и встречался с командой Трампа. Сам Зеленский назвал переговоры «содержательными» и сообщил, что сейчас готовится визит американской делегации в Киев, в которую может войти спецпредставитель Трампа Уиткофф. Судя по всему, после встречи с Умеровым американцы пытаются отстраниться от Зеленского, который прямо заявил о намерении атаковать Москву во время парада Победы и «посоветовал» иностранным гостям не ездить в Россию.

Наталья Афонина
