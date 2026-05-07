7 мая, 14:37

Умеров прибыл в США на переговоры с командой Трампа по новому обмену пленными

Обложка © Telegram / Рустем Умеров

Владимир Зеленский подтвердил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров уже прибыл в Соединённые Штаты и сегодня проведёт встречу с командой американского лидера Дональда Трампа. Об этом украинский политик написал в соцсети.

По его словам, на переговорах стороны обсудят очередной обмен пленными между ВС РФ и ВСУ, а также «активизацию дипломатического процесса». Не обойдут стороной и тему возможного перемирия.

«Мы в постоянной коммуникации с американской стороной и знаем о соответствующем общении партнёров с российской стороной. Работаем, чтобы это помогло приблизить достойный мир и обеспечить безопасность», — пишет глава киевского режима.

Также он сообщил, что дал Умерову «несколько конкретных поручений» относительно сотрудничества с Соединёнными Штатами. Не забыл Зеленский и упрекнуть Россию в «отстуствии конструктива».

Ранее Life.ru рассказывал, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров собирается полететь в США для встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. При этом тогда темы их беседы держались в секрете, но многое указывает на то, что главным предметом беседы станет возможное перемирие.

Владимир Озеров
