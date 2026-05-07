Песков: США сейчас не участвуют в переговорах по Украине из-за Ирана

Американские представители в настоящий момент занимаются переговорами по ближневосточному конфликту, поэтому рассчитывать на их активное участие в украинском треке пока не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По понятным причинам сейчас американские переговорщики концентрируются на других вопросах. Иранская тематика, конечно, сейчас для них находится в приоритете», — указал представитель Кремля.

По его словам, Штаты являются прямым участником этого процесса, а не посредником. При этом Песков выразил надежду, что Вашингтон продолжит оказывать «услуги доброй воли» и помогать тем, кто способствует диалогу.