7 мая, 10:06

Песков: США сейчас не участвуют в переговорах по Украине из-за Ирана

Обложка © Life.ru

Американские представители в настоящий момент занимаются переговорами по ближневосточному конфликту, поэтому рассчитывать на их активное участие в украинском треке пока не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По понятным причинам сейчас американские переговорщики концентрируются на других вопросах. Иранская тематика, конечно, сейчас для них находится в приоритете», — указал представитель Кремля.

По его словам, Штаты являются прямым участником этого процесса, а не посредником. При этом Песков выразил надежду, что Вашингтон продолжит оказывать «услуги доброй воли» и помогать тем, кто способствует диалогу.
Спикер парламента Ирана заявил о провале операции США «Доверься мне, брат»

Ранее Life.ru рассказывал, что американский президент Дональд Трамп заявил, что иранские власти отказались от идеи разработки ядерного оружия. СМИ считают, что сейчас стороны как никогда близки к подписанию мирного соглашения.

Владимир Озеров
