Спикер парламента Ирана заявил о провале операции США «Доверься мне, брат»

Председатель иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф иронично высказался о новой тактике Вашингтона в ближневосточном конфликте. Политик опубликовал запись на своей странице в социальной сети X. Он заявил, что после неудачи одной военной акции американцы возвращаются к привычной для них схеме.

Галибаф использовал ироничные названия обеих операций. Первую он назвал «Доверься мне, брат». Вторую, к которой, по его словам, возвращаются США, — «Операция Fauxios». Слово Fauxios, вероятно, представляет собой комбинацию французского faux («фальшивый», «поддельный») и названия портала Axios.

«Операция «Доверься мне, брат» провалилась. Теперь возвращаемся к привычной «Операции Fauxios», — написал спикер.

Ранее Белый дом представил обновлённую стратегию по борьбе с терроризмом. В документе Иран назвали основной угрозой для США, исходящей с Ближнего Востока. В документе подчёркивается, что опасность исходит как напрямую — от ядерного и ракетного потенциала Тегерана, — так и опосредованно, через финансирование террористических группировок.