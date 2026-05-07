День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 05:17

Спикер парламента Ирана заявил о провале операции США «Доверься мне, брат»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Председатель иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф иронично высказался о новой тактике Вашингтона в ближневосточном конфликте. Политик опубликовал запись на своей странице в социальной сети X. Он заявил, что после неудачи одной военной акции американцы возвращаются к привычной для них схеме.

Галибаф использовал ироничные названия обеих операций. Первую он назвал «Доверься мне, брат». Вторую, к которой, по его словам, возвращаются США, — «Операция Fauxios». Слово Fauxios, вероятно, представляет собой комбинацию французского faux («фальшивый», «поддельный») и названия портала Axios.

«Операция «Доверься мне, брат» провалилась. Теперь возвращаемся к привычной «Операции Fauxios», — написал спикер.

Трамп заявил, что Иран якобы согласился на отказ от ядерного оружия
Трамп заявил, что Иран якобы согласился на отказ от ядерного оружия

Ранее Белый дом представил обновлённую стратегию по борьбе с терроризмом. В документе Иран назвали основной угрозой для США, исходящей с Ближнего Востока. В документе подчёркивается, что опасность исходит как напрямую — от ядерного и ракетного потенциала Тегерана, — так и опосредованно, через финансирование террористических группировок.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar