Трамп заявил, что Иран якобы согласился на отказ от ядерного оружия
Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы согласился отказаться от ядерного оружия. Соответствующее заявления республиканец сделал во время общения с журналистами в среду, 6 мая.
«Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», — высказался президент Соединённых Штатов.
Ранее Дональд Трамп заявил, что не планирует направлять спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. По словам хозяина Белого дома, переговоры, скорее всего, будут проходить в удалённом формате. При этом республиканец не исключил, что финальную встречу могут провести очно, если стороны приблизятся к соглашению.
