6 мая, 19:49

Трамп заявил, что Иран якобы согласился на отказ от ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы согласился отказаться от ядерного оружия. Соответствующее заявления республиканец сделал во время общения с журналистами в среду, 6 мая.

«Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», — высказался президент Соединённых Штатов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не планирует направлять спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. По словам хозяина Белого дома, переговоры, скорее всего, будут проходить в удалённом формате. При этом республиканец не исключил, что финальную встречу могут провести очно, если стороны приблизятся к соглашению.

