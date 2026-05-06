Трамп назвал условие для завершения «Эпической ярости» и открытия Ормуза

Если Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном, Соединённые Штаты завершат операцию «Эпическая ярость» и откроют Ормузский пролив «для всех, включая Иран». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Если предположить, что Иран согласится выполнить то, о чём мы договорились, что, пожалуй, всего лишь предположение, уже ставшая легендарной операция «Эпическая ярость» будет завершена, а высокоэффективная блокада сделает Ормузский пролив открытым для всех, включая Иран», — сообщил он.

До этого глава Госдепартамента Марко Рубио заявил об окончании американской миссии «Эпическая ярость», так как военнослужащие США выполнили все поставленные перед ними задачи. По его словам, Первого мая президент страны официально проинформировал руководство Конгресса о том, что в Белом доме считают войну с Ираном завершённой.

Ранее Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Он отметил, что шаг связан с просьбами Пакистана и других стран.