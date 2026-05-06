Рубио заявил о завершении операции «Эпическая ярость»

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о завершении операции «Эпическая ярость», проводившейся против Ирана. По его словам, американский лидер Дональд Трамп проинформировал Конгресс о том, что данный этап считается завершённым. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Операция «Эпическая ярость» завершена. Мы достигли поставленных в ходе этой операции целей. Мы не стремимся к тому, чтобы ситуация обострилась. Мы предпочитаем мирный путь. Президент США предпочёл бы заключить соглашение <...> однако, судя по всему, Иран пока не выбрал этот путь», — уточнил он.

Рубио подчеркнул, что дипломатические механизмы остаются актуальными и рассматриваются в качестве одного из рабочих направлений для снижения напряжённости в регионе. В то же время отмечается, что отсутствие договорённостей может привести к дальнейшему усилению давления. В этом контексте упоминаются санкции.