Axios: Трамп готов возобновить удары по Ирану на этой неделе

Существует вероятность того, что Соединённые Штаты возобновят военные действия против Ирана уже на этой неделе. Об этом сообщает Axios.

«Некоторые американские и израильские чиновники считают, что президент Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении войны позднее на этой неделе в случае, если сохранится дипломатический тупик», — говорится в публикации.

Ранее Дональд Трамп назвал два возможных сценария дальнейших действий США в отношении Ирана. По словам президента США, Вашингтон может либо добиваться дипломатической сделки, либо перейти к варианту полного уничтожения Исламской Республики. Отдельно он высказался о ситуации внутри иранского руководства. По его оценке, власть в Тегеране якобы расколота на несколько групп. Американский лидер заявил, что насчитал в Иране «две-три фракции, возможно, четыре». По его словам, они не ладят между собой.