

5 мая, 18:32

Иран вводит новую «пропускную систему» в Ормузе

Иран объявил о введении нового механизма прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Press TV.

Теперь корабли, которые намерены пройти через пролив, должны уведомить иранские власти. После этого им направят электронное сообщение с правилами транзита. Суда смогут получить разрешение на проход только после принятия новых требований иранской стороны. Отмечается, что выдачей таких разрешений займётся новый орган власти.

Ормузский пролив остаётся одним из ключевых морских маршрутов для мировых энергопоставок, поэтому изменение порядка прохода может привлечь внимание международных перевозчиков.

Ранее Минобороны США заявило о готовности применить «подавляющей огневой мощью» в ответ на любые провокации в Ормузском проливе. Это касается как защиты военных сил, так и гражданских транспортных единиц.

Полина Никифорова
