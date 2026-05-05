5 мая, 07:24

США задействовали вертолёты и авиацию против катеров Ирана в Ормузском проливе

Обложка © X / U.S. Central Command

Американские вооружённые силы применили вертолёты и боевую авиацию в районе Ормузского пролива, заявив об уничтожении иранских малых судов. Заявление распространило Центральное командование ВС США (CENTCOM). По его данным, операция была проведена в утренние часы.

В ходе действий, как утверждается, использовались вертолёты Sea Hawk и AH-64 Apache, которые были задействованы против малых судов. Также сообщается о привлечении авиации — истребителей F/A-18 Super Hornet и F-16 ВВС США. По версии американской стороны, целью операции стало устранение угрозы гражданскому судоходству в районе стратегически важного пролива.

Пять человек погибли после удара США по грузовым судам в Ормузском проливе

Ранее в районе Ормузского пролива был зафиксирован проход коммерческого судна датского контейнерного перевозчика Maersk под защитой американских военных. Корабль шёл под флагом США и сопровождался силами ВМС Соединённых Штатов.

Милена Скрипальщикова
