Пять человек погибли после удара США по грузовым судам в Ормузском проливе

В Ормузском проливе в результате удара по двум небольшим грузовым судам погибли по меньшей мере пять человек. Об этом утверждает агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

«После ложного заявления американских военных о том, что они нанесли удар по шести иранским катерам, поскольку ни одно из боевых судов КСИР не было поражено, было проведено расследование характера этого заявления с использованием местных источников. Было установлено, что агрессивные силы США атаковали два небольших судна, перевозивших грузы, которые двигались из Хасаба на побережье Омана в направлении побережья Ирана», — сказал источник.

Сообщается о пяти погибших пассажирах. В иранском военном источнике произошедшее называют атакой по гражданским судам и заявляют о необходимости привлечения виновных к ответственности.

А ранее представитель Вооружённых сил Ирана заявил, что за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах стоят американские военные. Он подчеркнул, что у Ирана не было намерения атаковать нефтяные объекты. По его мнению, инцидент стал результатом безрассудных действий американских военных. Вашингтон, как сообщает источник, стремился обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив.