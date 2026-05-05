Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ

За поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах стоят американские военные. Такое заявление сделал военный источник в Тегеране в эфире гостелерадиокомпании IRIB.

Представитель иранских вооружённых сил отметил, что у Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты. По его словам, произошедшее стало следствием авантюризма американских военных. Вашингтон, как утверждает источник, направил силы на создание прохода для судов через Ормузский пролив. Именно американские военные, по мнению Тегерана, должны понести ответственность за случившееся.

Ранее авиационные власти Объединённых Арабских Эмиратов частично закрыли воздушное пространство над страной. Для полётов в аэропорты страны и обратно определили четыре специальных коридора. Ограничения затрагивают движение воздушных судов, однако полного закрытия воздушного пространства не вводили.