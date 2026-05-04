В ОАЭ заявили, что оставляют за собой право ответить на удары Ирана

Власти Объединённых Арабских Эмиратов выступили с жёстким заявлением после возобновления иранских ударов по гражданской инфраструктуре. В Министерстве иностранных дел ОАЭ подчеркнули, что оставляют за собой законное право ответить на эти атаки. Текст документа приводит информационное агентство WAM.

В ведомстве отметили, что в результате обстрелов, осуществлённых с применением ракет и беспилотников, пострадали трое граждан Индии. Сами удары были квалифицированы как «иранские террористические атаки». В МИД ОАЭ заявили, что подобные действия представляют собой опасную эскалацию, недопустимое посягательство и прямую угрозу безопасности, стабильности и территориальной целостности страны.

Абу-Даби предупредил, что не допустит покушений на свою безопасность ни при каких обстоятельствах и сохраняет за собой полное и законное право дать отпор этим нападениям. Кроме того, на Иран была возложена полная ответственность за «эти вероломные нападения и их последствия». Эмираты призвали немедленно прекратить враждебные действия.

Напомним, ранее эмиратские военные зафиксировали запуск четырёх крылатых ракет со стороны Ирана. По данным Минобороны ОАЭ, три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами страны. Ещё одна упала в море. В промышленном районе Эль-Фуджайра после атаки беспилотника по нефтеперерабатывающему объекту начался пожар, сообщила пресс-служба правительства эмиратов.