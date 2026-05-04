Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4 мая, 18:41

В ОАЭ заявили, что оставляют за собой право ответить на удары Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vinnikava Viktoryia

Власти Объединённых Арабских Эмиратов выступили с жёстким заявлением после возобновления иранских ударов по гражданской инфраструктуре. В Министерстве иностранных дел ОАЭ подчеркнули, что оставляют за собой законное право ответить на эти атаки. Текст документа приводит информационное агентство WAM.

В ведомстве отметили, что в результате обстрелов, осуществлённых с применением ракет и беспилотников, пострадали трое граждан Индии. Сами удары были квалифицированы как «иранские террористические атаки». В МИД ОАЭ заявили, что подобные действия представляют собой опасную эскалацию, недопустимое посягательство и прямую угрозу безопасности, стабильности и территориальной целостности страны.

Абу-Даби предупредил, что не допустит покушений на свою безопасность ни при каких обстоятельствах и сохраняет за собой полное и законное право дать отпор этим нападениям. Кроме того, на Иран была возложена полная ответственность за «эти вероломные нападения и их последствия». Эмираты призвали немедленно прекратить враждебные действия.

Пожар произошёл на южнокорейском судне в Ормузском проливе
Напомним, ранее эмиратские военные зафиксировали запуск четырёх крылатых ракет со стороны Ирана. По данным Минобороны ОАЭ, три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами страны. Ещё одна упала в море. В промышленном районе Эль-Фуджайра после атаки беспилотника по нефтеперерабатывающему объекту начался пожар, сообщила пресс-служба правительства эмиратов.

Виталий Приходько
