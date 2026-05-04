Пожар произошёл на южнокорейском судне в Ормузском проливе

В Ормузском проливе произошли взрыв и пожар на судне, оператором которого является южнокорейская компания. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на МИД Республики Корея.

По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл около 14:40 мск. Судно в этот момент стояло на якоре в акватории вблизи ОАЭ. Речь идёт о сухогрузе Namu под флагом Панамы. Его оператором является южнокорейская компания HMM.

На борту находились 24 члена экипажа. Среди них — шесть граждан Республики Корея.