Пожар произошёл на южнокорейском судне в Ормузском проливе
Обложка © chatgpt
В Ормузском проливе произошли взрыв и пожар на судне, оператором которого является южнокорейская компания. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на МИД Республики Корея.
По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл около 14:40 мск. Судно в этот момент стояло на якоре в акватории вблизи ОАЭ. Речь идёт о сухогрузе Namu под флагом Панамы. Его оператором является южнокорейская компания HMM.
На борту находились 24 члена экипажа. Среди них — шесть граждан Республики Корея.
Напомним, сегодня Минобороны ОАЭ сообщило о запуске четырёх крылатых ракет со стороны Ирана. Три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами страны. Ещё одна упала в море. Также сообщалось о пожаре в промышленном районе Эль-Фуджайра после атаки беспилотника по нефтеперерабатывающему объекту. В результате удара иранского БПЛА в ОАЭ пострадали трое граждан Индии.
