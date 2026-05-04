День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 12:19

Американист объяснил, чем закончится «торг» за Ормузский пролив

Политолог Торопов спрогнозировал разблокировку Ормузского пролива до конца года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Нынешняя эскалация вокруг Ормузского пролива не приведёт к возобновлению боевых действий. Эксперт НИУ ВШЭ американист Егор Торопов пояснил, что этот участок остаётся ключевой точкой торга между Ираном и США.

«Ормузский пролив является ключевой точкой торга между Ираном и Соединёнными Штатами даже в большей степени, чем вопрос получения Тегераном ядерного оружия, являвшийся основным последние десятилетия», — приводит слова политолога «Ридус».

Торопов назвал заявления о конфликте риторическими реляциями. Аналитик не ожидает эскалации. Активная фаза противостояния завершилась в конце марта. По прогнозу эксперта, в ближайшие месяцы пролив полностью разблокируют.

Политолог добавил, что судоходство восстановится до довоенных значений. Речь о 130–135 судах в сутки. Блокировка пролива сегодня стала побочным эффектом отсутствия договорённостей между Вашингтоном и Тегераном.

«Тральщики к бою»: Генсек НАТО проговорился о планах эскалации у границ Ирана
«Тральщики к бою»: Генсек НАТО проговорился о планах эскалации у границ Ирана

Ранее исламские военные сообщили, что Иран готов применять жёсткие меры к судам, нарушающим правила прохода через Ормузский пролив. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби. Всех, кто нарушит инструкции, остановят принудительно.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar