Американист объяснил, чем закончится «торг» за Ормузский пролив

Нынешняя эскалация вокруг Ормузского пролива не приведёт к возобновлению боевых действий. Эксперт НИУ ВШЭ американист Егор Торопов пояснил, что этот участок остаётся ключевой точкой торга между Ираном и США.

«Ормузский пролив является ключевой точкой торга между Ираном и Соединёнными Штатами даже в большей степени, чем вопрос получения Тегераном ядерного оружия, являвшийся основным последние десятилетия», — приводит слова политолога «Ридус».

Торопов назвал заявления о конфликте риторическими реляциями. Аналитик не ожидает эскалации. Активная фаза противостояния завершилась в конце марта. По прогнозу эксперта, в ближайшие месяцы пролив полностью разблокируют.

Политолог добавил, что судоходство восстановится до довоенных значений. Речь о 130–135 судах в сутки. Блокировка пролива сегодня стала побочным эффектом отсутствия договорённостей между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее исламские военные сообщили, что Иран готов применять жёсткие меры к судам, нарушающим правила прохода через Ормузский пролив. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби. Всех, кто нарушит инструкции, остановят принудительно.