КСИР пообещал силой пресекать любой «самоуправный» проход судов в Ормузе

В Иране заявили о жёстких мерах в отношении судов, нарушающих правила прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, его слова приводит агентство Tasnim.

По его заявлению, все суда, которые не следуют иранским инструкциям в Ормузском проливе, могут быть принудительно остановлены. Он подчеркнул, что такие меры касаются любых нарушений установленных правил прохода и будут сопровождаться «серьёзными рисками». Также в КСИР рекомендовали судоходным и страховым компаниям внимательно отслеживать официальные уведомления иранских военно-морских сил.

Ранее Дональд Трамп объявил о начале спасательной операции в Персидском заливе. В своём аккаунте в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что в понедельник утром по ближневосточному времени стартует миссия под названием«Проект свобода». Её цель – вывести торговые суда, которые оказались заперты в акватории Ормузского пролива из-за военного конфликта.