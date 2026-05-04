«Проект свобода»: США начинают операцию по выводу судов из ловушки в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп объявил о начале спасательной операции в Персидском заливе. В своём аккаунте в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что в понедельник утром по ближневосточному времени стартует миссия под названием Project Freedom («Проект свобода»). Её цель – вывести торговые суда, которые оказались заперты в акватории Ормузского пролива из-за военного конфликта.

По словам Трампа, многие страны выражали беспокойство по поводу блокировки своих гражданских кораблей. В ответ он поручил своим представителям заверить союзников, что США сделают всё возможное для безопасной эвакуации.

«Я поручил своим представителям сообщить им, что мы приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасное выведение их кораблей и экипажей из пролива. Они заявили, что ни в коем случае не вернутся, пока этот район не станет безопасным для судоходства и прочего», – написал хозяин Белого дома.

Ранее Life.ru писал, что Иран намерен координировать свои действия в Ормузском проливе с соседними государствами, в первую очередь с Оманом. Тегеран готов обсуждать ситуацию вокруг пролива, но ставит жёсткое условие – никакой блокады и угроз.