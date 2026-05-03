3 мая, 19:05

Трамп назвал неприемлемым новое мирное предложение Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с новым мирным предложением Тегерана и счёл его полностью неприемлемым. Об этом американский лидер сказал в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan.

«Я изучил новое предложение Ирана, и оно для меня неприемлемо», — заявил Трамп, не уточнив, какие именно пункты вызвали отторжение.

Напомним, Тегеран передал Вашингтону через Пакистан свой 14-пунктный план урегулирования, который, по словам иранского МИД, касался исключительно прекращения войны и не затрагивал ядерную программу. Замглавы дипведомства исламской республики Казем Гарибабади подчеркнул, что мяч на стороне США, и выбор между дипломатией и конфронтацией за Вашингтоном. Трамп ранее отмечал, что пока не намерен принимать предложение Ирана о мирном урегулировании, которое предусматривает открытие Ормузского пролива и прекращение боевых действий с отсрочкой обсуждения ядерной программы.

Анастасия Никонорова
