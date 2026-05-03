Иран заявил о намерении координировать действия в Ормузском проливе с соседями

Тегеран будет согласовывать каждый шаг в Ормузском проливе с соседями. Об этом заявил представитель иранского МИД. Особые надежды возлагаются на Оман — с ним Иран намерен сотрудничать в конкретных мерах, чтобы против республики не совершали нападений, сообщает телеканал Al Jazeera.

По словам дипломата, сейчас главный фокус властей — завершить войну с американцами. Тегеран уже предложил Вашингтону прекратить огонь на всех фронтах, включая ливанский. Кроме того, Иран допускает обсуждение ситуации в Ормузском проливе. Но при одном условии — никакой блокады и угроз.