Иран заявил о намерении координировать действия в Ормузском проливе с соседями
Тегеран будет согласовывать каждый шаг в Ормузском проливе с соседями. Об этом заявил представитель иранского МИД. Особые надежды возлагаются на Оман — с ним Иран намерен сотрудничать в конкретных мерах, чтобы против республики не совершали нападений, сообщает телеканал Al Jazeera.
По словам дипломата, сейчас главный фокус властей — завершить войну с американцами. Тегеран уже предложил Вашингтону прекратить огонь на всех фронтах, включая ливанский. Кроме того, Иран допускает обсуждение ситуации в Ормузском проливе. Но при одном условии — никакой блокады и угроз.
Ранее представители Ирана через Пакистан передали США свой 14-пунктный план урегулирования, который касался исключительно прекращения войны и не затрагивал ядерную программу. В МИД Ирана подчеркнул, что мяч на стороне США, и выбор между дипломатией и конфронтацией остаётся за Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с новым мирным предложением Тегерана и счёл его полностью неприемлемым.
