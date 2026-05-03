Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 19:21

Иран заявил о намерении координировать действия в Ормузском проливе с соседями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Тегеран будет согласовывать каждый шаг в Ормузском проливе с соседями. Об этом заявил представитель иранского МИД. Особые надежды возлагаются на Оман — с ним Иран намерен сотрудничать в конкретных мерах, чтобы против республики не совершали нападений, сообщает телеканал Al Jazeera.

По словам дипломата, сейчас главный фокус властей — завершить войну с американцами. Тегеран уже предложил Вашингтону прекратить огонь на всех фронтах, включая ливанский. Кроме того, Иран допускает обсуждение ситуации в Ормузском проливе. Но при одном условии — никакой блокады и угроз.

Одно заявление Трампа почти остановило движение судов в Ормузском проливе
Одно заявление Трампа почти остановило движение судов в Ормузском проливе

Ранее представители Ирана через Пакистан передали США свой 14-пунктный план урегулирования, который касался исключительно прекращения войны и не затрагивал ядерную программу. В МИД Ирана подчеркнул, что мяч на стороне США, и выбор между дипломатией и конфронтацией остаётся за Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с новым мирным предложением Тегерана и счёл его полностью неприемлемым.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar