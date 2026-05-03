3 мая, 12:34

Одно заявление Трампа почти остановило движение судов в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Движение судов в Ормузском проливе в воскресенье практически полностью прекратилось. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию морского транспорта.

Причиной стали слова американского президента Дональда Трампа о перспективах урегулирования конфликта с Ираном. 3 мая глава Белого дома заявил, что едва ли примет ответ Тегерана на предложения Вашингтона, поскольку иранская сторона якобы заплатила «недостаточно высокую цену».

Если в субботу морским коридором в обоих направлениях воспользовались 9 судов, то в воскресенье Bloomberg зафиксировал проход лишь двух иранских коммерческих кораблей. Как пишет агентство, ограниченные масштабы судоходства показывают, что доступ к проливу, как кажется, сводится к определённым судам с региональной принадлежностью или одобрением местных властей.

В последние недели многие суда проходят через пролив с выключенными транспондерами. Некоторые иранские коммерческие корабли на фоне морской блокады со стороны ВМС США могут включать передатчики, когда уже добираются до вод Юго-Восточной Азии.

После заявления Трампа надежды на скорое восстановление неограниченного судоходства в Ормузском проливе ослабли, резюмирует Bloomberg.

«Перевернули привычную логику»: Иран назвал жёсткие сроки переговоров с США
Напомним, Дональд Трамп ранее скептически высказался о перспективах скорого урегулирования конфликта с Тегераном. Американский президент опубликовал в Truth Social заявление, в котором сообщил, что изучит новый документ от Исламской Республики, но уже сейчас не представляет, чтобы этот план мог его устроить.

Юрий Лысенко
