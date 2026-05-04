«Тральщики к бою»: Генсек НАТО проговорился о планах эскалации у границ Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что союзники по альянсу предпринимают шаги по усилению своей логистической готовности в регионе, прилегающем к Ирану. Он подчеркнул, что европейские страны уже сейчас размещают ключевые элементы поддержки, такие как тральщики, чтобы быть готовыми к следующему этапу развития ситуации.

«Всё больше европейских стран заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку, например, тральщики, минные тральщики вблизи театра военных действий, чтобы быть готовыми к следующему этапу», — подчеркнул генсек альянса.

Как отметил Рютте, страны НАТО приняли к сведению слова президента США Дональда Трампа и теперь выполняют его просьбы о логистической поддержке.

Ранее Трамп объявил о начале спасательной операции в Персидском заливе. В своём аккаунте в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что в понедельник утром по ближневосточному времени стартует миссия под названием«Проект свобода». Её цель – вывести торговые суда, которые оказались заперты в акватории Ормузского пролива из-за военного конфликта.