Трое граждан Индии ранены в результате удара БПЛА Ирана в ОАЭ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
В результате атаки иранского беспилотника на нефтепромышленный объект в Эль-Фуджайре (ОАЭ) пострадали трое граждан Индии. Пресс-служба правительства эмирата подтвердила, что раненые, получившие травмы средней степени тяжести, были доставлены в медицинское учреждение.
«Три гражданина Индии с травмами средней тяжести были доставлены в больницу», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о возникновении крупного пожара на территории комплекса после удара, к ликвидации которого приступили экстренные службы. Также ОАЭ перехватили три иранские ракеты.
Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.