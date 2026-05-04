Трое граждан Индии ранены в результате удара БПЛА Ирана в ОАЭ

В результате атаки иранского беспилотника на нефтепромышленный объект в Эль-Фуджайре (ОАЭ) пострадали трое граждан Индии. Пресс-служба правительства эмирата подтвердила, что раненые, получившие травмы средней степени тяжести, были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось о возникновении крупного пожара на территории комплекса после удара, к ликвидации которого приступили экстренные службы. Также ОАЭ перехватили три иранские ракеты.