День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 16:33

Трое граждан Индии ранены в результате удара БПЛА Ирана в ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В результате атаки иранского беспилотника на нефтепромышленный объект в Эль-Фуджайре (ОАЭ) пострадали трое граждан Индии. Пресс-служба правительства эмирата подтвердила, что раненые, получившие травмы средней степени тяжести, были доставлены в медицинское учреждение.

«Три гражданина Индии с травмами средней тяжести были доставлены в больницу», — говорится в заявлении.

Иран заявил об ударе по кораблю США, Вашингтон это опроверг
Иран заявил об ударе по кораблю США, Вашингтон это опроверг

Ранее сообщалось о возникновении крупного пожара на территории комплекса после удара, к ликвидации которого приступили экстренные службы. Также ОАЭ перехватили три иранские ракеты.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Индия
  • ОАЭ
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar