Иран заявил об ударе по кораблю США, Вашингтон это опроверг

Иранские СМИ сообщили о ракетном ударе по американскому военному кораблю у острова Джаск в районе Ормузского пролива. По их версии, судно пыталось пройти через пролив, проигнорировало предупреждения и было поражено двумя ракетами. США эти сообщения опровергают.

Американская сторона заявила, что ни один корабль ВМС США не был повреждён в результате иранской атаки. В CENTCOM также сообщили, что силы США продолжают операцию Project Freedom, связанную с обеспечением прохода судов в районе пролива.

На этом фоне ОАЭ обвинили Иран в атаке на танкер, связанный с государственной нефтяной компанией ADNOC. По данным эмиратской стороны, судно было атаковано двумя беспилотниками во время прохода через Ормузский пролив, пострадавших нет.

Ситуация вокруг пролива остаётся напряжённой после начала американской операции по выводу застрявших торговых судов. По данным AP, Вашингтон организует безопасный маршрут в оманских водах и предупреждает о рисках, связанных с минами и возможными атаками.

Иран, в свою очередь, заявляет, что проход иностранных военных кораблей должен согласовываться с его вооружёнными силами. Тегеран предупреждает, что несанкционированное присутствие в районе пролива будет рассматриваться как враждебное действие.

Ормузский пролив остаётся одной из ключевых точек мировой энергетики: через него проходит значительная часть нефтяных и газовых поставок. Поэтому любые сообщения об атаках или блокировке быстро отражаются на рынках. После сообщений о возможном ударе по американскому кораблю нефтяные котировки резко выросли. Однако ключевой вопрос пока остаётся прежним: был ли реальный удар по судну США или речь идёт о заявлении иранской стороны, которое Вашингтон категорически отвергает.