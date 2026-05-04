15 тысяч солдат, эсминцы и 100 самолётов: США раскрыли масштаб операции «Проект свобода» в Ормузе

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) обнародовало детали военной поддержки операции Project Freedom («Проект свобода»). Как сообщается в заявлении командования, опубликованном в социальной сети X, в миссии по выводу судов из Ормузского пролива будут задействованы огромные силы.

«Военная поддержка США «Проекта свобода» будет включать в себя ракетные эсминцы, свыше 100 базирующихся на земле и на море воздушных судов, различные беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих», – говорится в сообщении CENTCOM.

До этого президент США Дональд Трамп объявил, что операция начнётся в понедельник утром по ближневосточному времени. Он назвал её «гуманитарным жестом». Теперь стало понятно: «Проект свобода» – это не просто конвой, а полномасштабная военная операция с участием тысяч солдат, десятков кораблей и сотен самолётов. Беспрецедентная группировка призвана обеспечить безопасный проход торговых судов, которые на протяжении двух месяцев остаются заблокированными в акватории из-за военного конфликта между США и Ираном.