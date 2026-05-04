Гуманитарный жест с мускулами: Трамп пригрозил военным ответом на вмешательство в операцию «Свобода»
Трамп пригрозил ответить силой, если проекту «Свобода» помешают
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence
Президент США Дональд Трамп предупредил, что любая попытка помешать гуманитарной операции по выводу судов из Ормузского пролива будет пресечена военными методами. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.
Трамп анонсировал начало операции «Свобода» (Project Freedom) на понедельник утром по ближневосточному времени. Он назвал её «гуманитарным жестом» от имени США и стран региона, «но в особенности – от страны Иран».
Однако следом прозвучала жёсткая оговорка.
«Если этому гуманитарному процессу каким-либо образом будут мешать, с таким вмешательством, к сожалению, придётся разбираться силой», – написал хозяин Белого дома.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что США ведут с Ираном «очень позитивные переговоры». По его словам, они вполне могут привести к чему-то хорошему для всех. Однако эти же переговоры он называл «неприемлемыми» по той причине, что Тегеран «не заплатил достаточно высокую цену».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.