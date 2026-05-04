Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 21:25

«Очень позитивные переговоры»: Трамп сменил гнев на милость в отношениях с Ираном

Трамп заявил о позитивных переговорах США с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление. В своей соцсети Truth Social он сообщил, что американские представители ведут с Ираном «очень позитивные переговоры», которые могут привести к «чему-то очень позитивному для всех».

«Я полностью осведомлён о том, что мои представители ведут очень позитивные переговоры со страной Иран и что эти переговоры могут привести к чему-то очень позитивному для всех», – написал американский лидер.

Это заявление резко контрастирует с его же словами, прозвучавшими всего несколькими часами ранее. Прежде Трамп назвал новое мирное предложение Ирана «неприемлемым», заявив, что Тегеран «не заплатил достаточно высокую цену».

«Проект свобода»: США начинают операцию по выводу судов из ловушки в Ормузском проливе
«Проект свобода»: США начинают операцию по выводу судов из ловушки в Ормузском проливе

Ранее Life.ru писал, что на прошлой неделе Иран передал США через Пакистан своё мирное предложение, состоящее из 14 пунктов. Американская сторона, в свою очередь, направила пакистанским посредникам официальный ответ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что Тегеран сейчас изучает этот документ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar