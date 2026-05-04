«Очень позитивные переговоры»: Трамп сменил гнев на милость в отношениях с Ираном

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление. В своей соцсети Truth Social он сообщил, что американские представители ведут с Ираном «очень позитивные переговоры», которые могут привести к «чему-то очень позитивному для всех».

«Я полностью осведомлён о том, что мои представители ведут очень позитивные переговоры со страной Иран и что эти переговоры могут привести к чему-то очень позитивному для всех», – написал американский лидер.

Это заявление резко контрастирует с его же словами, прозвучавшими всего несколькими часами ранее. Прежде Трамп назвал новое мирное предложение Ирана «неприемлемым», заявив, что Тегеран «не заплатил достаточно высокую цену».

Ранее Life.ru писал, что на прошлой неделе Иран передал США через Пакистан своё мирное предложение, состоящее из 14 пунктов. Американская сторона, в свою очередь, направила пакистанским посредникам официальный ответ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что Тегеран сейчас изучает этот документ.