США через Пакистан ответили Ирану на мирное предложение из 14 пунктов

Соединённые Штаты направили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, которое содержит 14 пунктов по урегулированию войны на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран сейчас изучает этот ответ.

«США передали Пакистану ответ на иранское предложение из 14 пунктов, иранские власти сейчас рассматривают этот ответ», — приводит слова Багаи иранский телеканал SNN.

Багаи добавил, что ядерная программа Ирана не фигурирует в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. Стороны обсуждают исключительно завершение военного конфликта между двумя странами в регионе Ближнего Востока.

Ранее представители Ирана через Пакистан передали США свой план урегулирования из 14 пунктов. Документ касался только прекращения войны. В МИД Ирана подчеркнули, что теперь слово за США. Вашингтон выбирает между дипломатией и конфронтацией. Президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с новым мирным предложением Тегерана и счёл его полностью неприемлемым.