В Иране жёстко ответили США на планируемую в Ормузском проливе операцию «Свобода»

Тегеран рассматривает любое вмешательство Соединенных Штатов в судоходство как срыв режима прекращения огня. С таким заявлением выступил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Эбрахим Азизи.

Поводом для предупреждения стал анонс американского президента. Дональд Трамп 3 мая сообщил о старте операции «Свобода» по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. По словам политика, миссия начнётся утром в понедельник 4 мая по ближневосточному времени.

Трамп назвал предстоящие действия «гуманитарным жестом» со стороны США и государств Ближнего Востока. При этом он подчеркнул особую роль Ирана в данной инициативе.

В Тегеране инициативу восприняли иначе. «Любое вмешательство США в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня», — написал Азизи на своей странице в соцсети Х. Парламентарий дал понять, что американское присутствие в акватории сочтут эскалацией.

Конфликт между странами обострился в конце зимы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на иранской территории, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Двухнедельное перемирие Вашингтон и Тегеран согласовали лишь 8 апреля.

Последовавшие за этим переговоры в Исламабаде окончились безрезультатно. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боевых действий, Штаты приступили к блокаде иранских портов. Сейчас посредники пытаются организовать новый раунд консультаций, чтобы удержать стороны от прямого столкновения. При этом Вашингтон официально уведомил Конгресс США о прекращении боевых действий 1 мая. Причиной стало истечение 60-дневного срока, в течение которого можно вести войну без одобрения парламента.