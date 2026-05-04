4 мая, 11:28

МИД Индии сообщил о безопасном прохождении 11 судов через Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kanok Sulaiman

Индия заявила о безопасном прохождении части своих торговых судов через Ормузский пролив на фоне напряжённой ситуации в регионе. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

«На данный момент 11 наших судов уже благополучно прошли через Ормузский пролив», — сказал он.

По его словам, Нью-Дели ведёт взаимодействие с иранскими властями для обеспечения безопасного движения судов в районе Персидского залива. Также отмечается, что часть индийских судов всё ещё находится в регионе, и для них прорабатываются маршруты возвращения в страну. Ситуация в Ормузском проливе остаётся под вниманием индийской стороны на фоне общего регионального напряжения.

В США отчитались о ходе морской блокады иранских перевозок

Ранее иранские военные заявили о готовности применять жёсткие меры в отношении судов, нарушающих правила прохода через Ормузский пролив. Любые суда, не соблюдающие иранские инструкции в этом районе, могут быть принудительно остановлены.

Милена Скрипальщикова
