В США отчитались о ходе морской блокады иранских перевозок

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) отчиталось о ходе морской блокады иранских перевозок. По данным ведомства, за последние 20 дней были перенаправлены 48 судов, связанных с исламской республикой.

Эти корабли изменили свой маршрут для обеспечения соблюдения санкционного режима. Операция проводится в рамках усиления давления на Тегеран после провала переговоров по ядерной программе.

В CENTCOM не уточнили, какие именно грузы перевозили перехваченные суда и куда они были перенаправлены. Однако ранее американские военные заявляли о намерении досматривать все танкеры и сухогрузы, следующие из Ирана или в Иран.

Морская блокада, введённая США и их союзниками, уже привела к дефициту топлива и продовольствия в ряде провинций исламской республики. Тегеран называет действия Вашингтона пиратством и грозит симметричным ответом. ЕС, в свою очередь, выразил обеспокоенность эскалацией в Персидском заливе, но пока не присоединялся к блокаде.