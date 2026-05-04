Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 09:03

В США отчитались о ходе морской блокады иранских перевозок

CENTCOM заявил о перенаправлении 48 иранских судов за 20 дней морской блокады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TMP - An Instant of Time

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TMP - An Instant of Time

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) отчиталось о ходе морской блокады иранских перевозок. По данным ведомства, за последние 20 дней были перенаправлены 48 судов, связанных с исламской республикой.

Эти корабли изменили свой маршрут для обеспечения соблюдения санкционного режима. Операция проводится в рамках усиления давления на Тегеран после провала переговоров по ядерной программе.

В CENTCOM не уточнили, какие именно грузы перевозили перехваченные суда и куда они были перенаправлены. Однако ранее американские военные заявляли о намерении досматривать все танкеры и сухогрузы, следующие из Ирана или в Иран.

Морская блокада, введённая США и их союзниками, уже привела к дефициту топлива и продовольствия в ряде провинций исламской республики. Тегеран называет действия Вашингтона пиратством и грозит симметричным ответом. ЕС, в свою очередь, выразил обеспокоенность эскалацией в Персидском заливе, но пока не присоединялся к блокаде.

В деталях операции США «Свобода» в Ормузском проливе вскрылся неожиданный нюанс
В деталях операции США «Свобода» в Ормузском проливе вскрылся неожиданный нюанс

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США ведут с Ираном «очень позитивные переговоры». По его словам, они вполне могут привести к чему-то хорошему для всех. Однако эти же переговоры он называл «неприемлемыми» по той причине, что Тегеран «не заплатил достаточно высокую цену».

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar