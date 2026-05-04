В США отчитались о ходе морской блокады иранских перевозок
CENTCOM заявил о перенаправлении 48 иранских судов за 20 дней морской блокады
Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) отчиталось о ходе морской блокады иранских перевозок. По данным ведомства, за последние 20 дней были перенаправлены 48 судов, связанных с исламской республикой.
Эти корабли изменили свой маршрут для обеспечения соблюдения санкционного режима. Операция проводится в рамках усиления давления на Тегеран после провала переговоров по ядерной программе.
В CENTCOM не уточнили, какие именно грузы перевозили перехваченные суда и куда они были перенаправлены. Однако ранее американские военные заявляли о намерении досматривать все танкеры и сухогрузы, следующие из Ирана или в Иран.
Морская блокада, введённая США и их союзниками, уже привела к дефициту топлива и продовольствия в ряде провинций исламской республики. Тегеран называет действия Вашингтона пиратством и грозит симметричным ответом. ЕС, в свою очередь, выразил обеспокоенность эскалацией в Персидском заливе, но пока не присоединялся к блокаде.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что США ведут с Ираном «очень позитивные переговоры». По его словам, они вполне могут привести к чему-то хорошему для всех. Однако эти же переговоры он называл «неприемлемыми» по той причине, что Тегеран «не заплатил достаточно высокую цену».
