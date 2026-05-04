В деталях операции США «Свобода» в Ормузском проливе вскрылся неожиданный нюанс

Корабли Военно-морских сил Соединенных Штатов не будут в обязательном порядке сопровождать коммерческие суда в рамках новой инициативы «Свобода» в Ормузском проливе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомлённых источника.

Издание поясняет, что американский флот займет позиции «в непосредственной близости». Такая диспозиция позволит оперативно вмешаться, если возникнет угроза со стороны иранских военных для гражданского судоходства.

Помимо боевого дежурства, задача ВМС будет носить координационный характер. Морякам торгового флота планируют передавать сведения о самых безопасных маршрутах для пересечения этой акватории.

В Тегеране уже отреагировали на эти планы. Глава комиссии национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи предупредил: любое вмешательство США в режим прохода судов будет расценено как нарушение перемирия.

Ранее агентство «Блумберг» информировало, что навигация в проливе почти полностью остановилась на фоне отказа Белого дома принять мирный план Ирана. Транспортный коллапс отразился на глобальных поставках нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива. В результате во многих странах фиксируется удорожание топлива и промышленных товаров.