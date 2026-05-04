4 мая, 15:53

ОАЭ перехватили ракеты из Ирана. В районе Эль-Фуджайра из-за атаки дрона начался пожар

Обложка © chatgpt

Эмиратские военные зафиксировали запуск четырёх крылатых ракет со стороны Ирана. Об этом говорится в заявлении Минобороны ОАЭ.

По данным ведомства, три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами страны. Ещё одна упала в море. В Минобороны пояснили, что звуки, которые слышали жители в разных районах ОАЭ, были связаны с работой систем противовоздушной обороны.

В промышленном районе Эль-Фуджайра после атаки беспилотника по нефтеперерабатывающему объекту начался пожар, сообщила пресс-служба правительства эмиратов. Служба гражданской обороны уже приступила к тушению пожара

На фоне ракетной опасности были приостановлены полёты в аэропортах Дубая и Шарджи. По сообщениям с мест, часть рейсов отменяют или перенаправляют в другие авиагавани.

Российские туристы рассказали, что уведомления об опасности приходили в районах Аль-Фурджан, Аль-Барша и Дамак-Хилс, пишет Mash. В новом жилом микрорайоне Аль-Барша, по их словам, заметили истребители. Жителям также начали приходить сообщения о ракетной опасности. По данным очевидцев, такие уведомления появились впервые за 26 дней после перемирия.

Иран заявил об ударе по кораблю США, Вашингтон это опроверг

Ранее Life.ru рассказывал о работе украинских «специалистов» ПВО в ОАЭ. Расчёты, которых ранее публично хвалил Владимир Зеленский, не смогли своевременно отреагировать на ракетную угрозу. После этого средства ПВО ударили по двум небоскрёбам в ОАЭ, что вызвало серьёзную обеспокоенность у местных властей. Их иронично прозвали «титанами ПВО».

