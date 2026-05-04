ОАЭ частично закрыли воздушное пространство из-за атак Ирана

Авиационные власти ОАЭ частично закрыли воздушное пространство над страной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Для полётов в аэропорты страны и обратно определены четыре специальных коридора. Ограничения затрагивают движение воздушных судов, однако полного закрытия не вводилось.

Напомним, ранее эмиратские военные зафиксировали запуск четырёх крылатых ракет со стороны Ирана. По данным Минобороны ОАЭ, три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами страны. Ещё одна упала в море. В промышленном районе Эль-Фуджайра после атаки беспилотника по нефтеперерабатывающему объекту начался пожар.