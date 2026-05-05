4 мая, 21:36

ВМС США сбили крылатые ракеты КСИР, выпущенные по кораблям в Ормузском проливе

MH-60 Sea Hawk. Обложка © X / U.S. Central Command

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пытался нанести удар по судам американских ВМС в Ормузском проливе посредством крылатых ракет, дронов и лодок. Как сообщил глава Центрального командования США Брэдли Купер, американские военные отразили атаку.

«Корпус стражей исламской революции запустил множество крылатых ракет, беспилотников и малых катеров по кораблям, которые мы защищаем. Мы отразили каждую из этих угроз благодаря точному применению оборонительных боеприпасов», — цитирует Купера Reuters.

Купер не стал отвечать, остаётся ли в силе перемирие, вступившее в действие 8 апреля. При этом он подчеркнул, что Иран, по оценке американской стороны, продолжает наносить удары в регионе, в том числе с использованием ракет и беспилотников. Он также сообщил, что рекомендовал иранским военным не приближаться к американским объектам.

В Иране заявления США отвергли. Представитель военного командования страны заявил государственному телевидению, что информация об уничтожении иранских катеров не соответствует действительности.

ОАЭ частично закрыли воздушное пространство из-за атак Ирана

А ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением, если тот осмелится атаковать американские корабли в Ормузском проливе. До этого он объявил о начале спасательной операции в заливе. В понедельник утром по ближневосточному времени стартует миссия под названием Project Freedom («Проект свобода»). Её цель — вывести торговые суда, которые оказались заперты в акватории Ормузского пролива из-за военного конфликта.

Тимур Хингеев
