Судно Maersk прошло через Ормузский пролив в сопровождении военных США

Судно датского морского контейнерного перевозчика Maersk под флагом США преодолело Ормузский пролив в сопровождении американских военных. Такой информацией делится телеканал TV2, ссылаясь на данные компании.

Как уточняется, коммерческое судно оказалось в Персидском заливе ещё в начале ближневосточного конфликта в феврале и не могло покинуть этот район из-за угрозы безопасности. Позднее армия США связалась с перевозчиком и предложила взять корабль под охрану.

«Судно покинуло Персидский залив в сопровождении американских военнослужащих», — сообщили в компании. Подчёркивается, что проход через пролив прошёл без происшествий.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о начале спасательной операции в Персидском заливе. Республиканец сообщил, что в понедельник утром по ближневосточному времени стартует миссия под названием«Проект свобода». Её цель – вывести торговые суда, которые оказались заперты в акватории Ормузского пролива из-за военного конфликта.