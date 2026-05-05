Пентагон пригрозил Ирану «подавляющей огневой мощью» в Ормузском проливе

Министерство обороны США заявило о готовности применить «подавляющей огневой мощью» в ответ на любые провокации в Ормузском проливе. Глава ведомства Пит Хегсет подчеркнул, что это касается как защиты военных сил, так и гражданских транспортных единиц.

Подобное заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп анонсировал старт миссии Project Freedom. Основная цель данной инициативы — обеспечение безопасного прохода коммерческих кораблей через стратегически важный регион.

Американский лидер прямо предупредил, что любые попытки помешать этому «гуманитарному процессу» встретят жесткое сопротивление. В Вашингтоне не исключают применения силы для поддержания порядка на морских путях.

Тегеран отреагировал на планы США незамедлительно. Эбрахим Азизи, возглавляющий парламентский комитет по нацбезопасности Ирана, назвал действия американцев нарушением режима прекращения огня.

Ситуация в регионе остается крайне напряженной. Эксперты опасаются, что любое вмешательство сторон может привести к прямой конфронтации, что серьезно осложнит мировую логистику энергоносителей.

Ранее американские вооружённые силы применили вертолёты и боевую авиацию в районе Ормузского пролива, заявив об уничтожении иранских малых судов. Операция была проведена в утренние часы.