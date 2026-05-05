Трамп может возобновить операцию против Ирана, если сделки не будет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет возможность возобновить боевые действия против Ирана.

По его словам, такой сценарий возможен, если Тегеран откажется заключить сделку или не станет выполнять свою часть соглашения.

«Если Иран не желает выполнять свою часть соглашения или заключать сделку, то министерство войны настроено решительно и готово к работе», — сказал Хегсет на брифинге.

При этом глава Пентагона отметил, что Вашингтон рассчитывает избежать возвращения к активной фазе конфликта.

Ранее Дональд Трамп назвал два возможных сценария дальнейших действий США в отношении Ирана. По словам президента США, Вашингтон может либо добиваться дипломатической сделки, либо перейти к варианту полного уничтожения Исламской Республики. Отдельно он высказался о ситуации внутри иранского руководства. По его оценке, власть в Тегеране якобы расколота на несколько групп. Американский лидер заявил, что насчитал в Иране «две-три фракции, возможно, четыре». По его словам, они не ладят между собой.