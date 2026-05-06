5 мая, 23:27

Трамп приостановил миссию «Проект Свобода» в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Американский лидер Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

«Опираясь на просьбы Пакистана и других стран... а также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остаётся в полной силе, реализация миссии «Проект Свобода» будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», — пишет президент США.

«Все преимущества на его стороне»: В Пентагоне объяснили, почему Трамп не сдался Ирану

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о завершении операции «Эпическая ярость», проводившейся против Ирана. По его словам, Дональд Трамп проинформировал Конгресс о том, что данный этап считается завершённым. Рубио подчеркнул, что дипломатические механизмы остаются актуальными и рассматриваются в качестве одного из рабочих направлений для снижения напряжённости в регионе. В то же время отмечается, что отсутствие договорённостей может привести к дальнейшему усилению давления. В этом контексте упоминаются санкции.

Алена Пенчугина
