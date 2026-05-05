«Все преимущества на его стороне»: В Пентагоне объяснили, почему Трамп не сдался Ирану
Руководитель Пентагона Пит Хегсет исключил версию о том, что американский президент Дональд Трамп пошёл на уступки Тегерану. Соответствующее заявление он сделал, реагируя на вопрос представителей прессы.
«Президент ни в чём не капитулировал. Все преимущества на его стороне», — сказал он.
Напомним, вечером 3 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о запуске «Проекта Свобода» — так называют операцию по спасению кораблей, которые застряли в Ормузском проливе и пытаются выбраться оттуда.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что США ведут с Ираном «очень позитивные переговоры». По его словам, они вполне могут привести к чему-то хорошему для всех. Однако эти же переговоры он называл «неприемлемыми» по той причине, что Тегеран «не заплатил достаточно высокую цену».
