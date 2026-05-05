Эмоции вместо стратегии: Как Трампу аукнется устроенный им хаос на Ближнем Востоке

Хаотичные решения президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке говорят об отсутствии стратегии и грозят республиканцам провалом на выборах в Конгресс. Об этом заявил преподаватель ИОН РАНХиГС, политолог-американист Артемий Атаманенко, комментируя отказ США от трёхэтапного предложения Ирана по завершению войны.

«Судя по решениям и заявлениям, которые мы видим, у Трампа есть представление, что ему удастся додавить Иран и привести его к соглашению, выгодному именно американскому лидеру. С Ираном этого не происходит. Это довольно сильно бьёт и по самолюбию президента, и по тому, как он принимает текущие политические решения», — пояснил эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

На этом фоне наблюдается отдаление от повестки, например, госсекретаря Марка Рубио. Вице-президент Вэнс, которого посылали на переговоры, провалил их, поскольку не является профильным международником, добавил Атаманенко.

Сейчас американская администрация находится в режиме ожидания — в зависимости от того, какая эмоция доминирует у Трампа, реакционно действуют и его подчинённые. Ни у кого нет видения будущих шагов, подчеркнул политолог.

На этом фоне зарождаются ссоры с союзниками — уже звучала информация о выводе войск из Германии и возможном обсуждении вывода контингентов из Италии. Американцы действуют на тактическом уровне, но большой стратегии не видно.

Если план не появится в ближайшее время, нас ждёт падение рейтингов, отдаление членов кабинета друг от друга и серьёзный провал Республиканской партии на выборах в Конгресс. В более отдалённой перспективе — снижение партийных рейтингов и слабые позиции на президентской гонке, резюмировал Атаманенко.

Главная задача Трампа — выработать план выхода из ситуации с минимальными потерями, но с каждым днём это становится всё менее возможным. С точки зрения имиджа США выходят из неё с минусом, заключил политолог.

Ранее иранское консульство в Хайдарабаде высмеяло пост Дональда Трампа с обращением к Тегерану — на демонстративном снимке республиканец держал в руках сильнейшие карты UNO, не учтя главного правила игры: побеждает тот, кто первым сбросит всю руку. Ответ Исламской Республики был таков: «Да, у нас меньше карт».