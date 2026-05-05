Раскрыты детали брифингов: В Белом доме начали готовиться к худшему сценарию для Трампа на выборах

В Белом доме приступили к инструктажу политических назначенцев на случай возможного проигрыша Республиканской партии на промежуточных выборах этой осенью. Как пишет The Washington Post со ссылкой на двоих осведомлённых собеседников, пожелавших остаться неназванными.

Юридический отдел администрации США проводит закрытые встречи с сотрудниками исполнительной власти, на которых разъясняет, как лучше подготовиться к усилению контроля со стороны Конгресса, если демократы одержат победу осенью. Один из источников, лично присутствовавший на таком брифинге, отметил, что вероятность поражения республиканцев очевидна для всех, назвав происходящее «трезвым разговором».

Как отмечается в материале WP, внутри американской администрации всё отчётливее звучит мнение, что пора готовиться к самому неблагоприятному сценарию для республиканцев. Аналогичные настроения фиксирует и Politico: согласно публикации издания, среди рядовых членов партии царит уныние. Близкий к Белому дому политический стратег в разговоре с журналистами пояснил, что сейчас впервые за долгий период большинство граждан США выражают недоверие экономическим навыкам Дональда Трампа, и если команде президента не удастся переломить эту тенденцию, республиканцам придётся дорого заплатить за своё поражение.

Выборы назначены на 3 ноября. По их итогам предстоит переизбрать треть сенаторов и полностью сменить состав Палаты представителей. На данный момент обе законодательные палаты Конгресса США удерживают республиканцы.

Тем временем сам Дональд Трамп не исключает участия в президентских выборах 2028 года. Во время встречи со сторонниками в Де-Мойне он заметил, что у него «отличные рейтинги».