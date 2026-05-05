Консульство Ирана обыграло ошибку Трампа, запостившего своё фото с картами UNO

Иранское консульство в Хайдарабаде высмеяло пост американского лидера Дональда Трампа с обращением к Тегерану. Речь идёт о публикации, на которой республиканец изображён с картами игры UNO в руках.

Накануне хозяин Белого дома опубликовал в соцсетях пост, адресованный Тегерану, в котором держал в руках самые сильные карточки популярной игры UNO. Однако он не учёл ключевое правило: в UNO побеждает тот, у кого на руках остаётся меньше карт.

Иранские дипломаты не преминули этим воспользоваться. В ответном сообщении в социальной сети X консульство Ирана в Хайдарабаде написало: «Да, у нас меньше карт». К посту они приложили снимок улыбающегося иранского генерала, который держит всего четыре карты.

Ранее Дональд Трамп объявил о начале спасательной операции в Персидском заливе. В своём аккаунте в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что в понедельник утром по ближневосточному времени стартует миссия под названием«Проект свобода». Её цель – вывести торговые суда, которые оказались заперты в акватории Ормузского пролива из-за военного конфликта.