Трамп проведёт закрытый брифинг с разведкой в среду на фоне ситуации с Ираном

Президент США Дональд Трамп проведёт закрытую встречу с представителями разведки. Мероприятие состоится в Вашингтоне в среду, 6 мая. Об этом сообщается в распространённом Белым домом расписании американского лидера.

Встреча начнётся в 15:30 по местному времени (22:30 мск). Республиканец заслушает доклад разведки. До полудня у Трампа запланирована закрытая встреча по политическим вопросам. Затем в открытом режиме пройдёт мероприятие по случаю Дня матери с участием первой леди. Вечером президент без журналистов проведёт приём для совета попечителей Национальной аллеи.

Подробности брифинга не раскрываются. Мероприятие проходит на фоне недавних заявлений о переговорах с Ираном.

Ранее Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Он отметил, что шаг связан с просьбами Пакистана и других стран. По словам президента США, стороны достигли значительного прогресса на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана. Реализацию миссии приостановили на короткий период, чтобы увидеть, удастся ли подписать договорённости.