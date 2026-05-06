6 мая, 16:35

Трамп заявил, не планирует отправлять Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном

Обложка © gettyimages / andrew harnik

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует направлять спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. Об этом он сказал в интервью вещательной компании PBS.

По словам Трампа, переговоры, скорее всего, будут проходить в удалённом формате.

«Вряд ли. Я думаю, мы сможем это сделать здесь», — отметил американский лидер. При этом Трамп не исключил, что финальную встречу могут провести очно, если стороны приблизятся к соглашению.

Al Arabiya: Мирное соглашение между США и Ираном близко как никогда
Ранее Дональд Трамп назвал условие для завершения операции «Эпическая ярость» и открытия Ормузского пролива. По словам президента США, если Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном, Соединённые Штаты завершат операцию и откроют Ормузский пролив «для всех, включая Иран».

Николь Вербер
