Al Arabiya: Мирное соглашение между США и Ираном близко как никогда

К переговорам о возможном прекращении боевых действий в районе Персидского залива вплотную подошли США и Иран. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«У нас есть проект соглашения, большинство пунктов которого одобрены обеими сторонами», — говорится в материале.

Основная цель инициативы — остановка вооружённого противостояния и переход к политическому диалогу. В тексте соглашения также прописывается поэтапный механизм прекращения всех боевых действий. Дополнительно стороны рассматривают запуск серии переговоров, которые могут продолжаться несколько месяцев.

Отмечается, что в последнее время уже состоялись непрямые контакты между представителями двух стран. Переговорный процесс, по информации источников, проходил при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и иранских официальных лиц.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, был достигнут определённый прогресс в переговорах с Тегераном. Также это касается «просьб» Пакистана и других стран.