Американист объяснил, почему Иран не стремится к мирному соглашению с США

США внесли в Совбез ООН проект резолюции о безопасности в Ормузском проливе с требованием к Ирану прекратить атаки, минирование и сбор платы. Тегеран ввёл обязательные разрешения на проход, но нынешний статус без мирного договора выгоден иранским властям, а глава Штатов Дональд Трамп затягивает переговоры, выигрывая время. Об этом «Ридусу» заявил американист Павел Кошкин.

Эксперт отметил, что риторика сторон ничего не значит, а основные споры ведутся вокруг права Ирана на обогащение урана и контроля над проливом.

«Сторонам не выгодна эскалация, а нынешнее положение вещей без подписанного мирного соглашения их устраивает. Особенно оно выгодно Ирану, и он использует его в своих интересах», — указал собеседник.

При этом, по его словам, Трамп использует типичную тактику затягивания — так он поступал с уголовными делами перед переизбранием.

Ранее Дональд Трамп объявил о временной остановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По словам американского лидера, это решение связано с просьбами Пакистана и других стран. Он сообщил, что сторонам удалось достичь значительных подвижек на пути к полноценному и окончательному соглашению с представителями Ирана.