7 мая, 00:44

Белый дом объявил Иран главной угрозой для США на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Администрация президента США Дональда Трампа представила обновлённую стратегию по борьбе с терроризмом, в которой Иран назван основной угрозой для Штатов, исходящей из ближневосточного региона. В документе подчёркивается, что опасность исходит как напрямую — от ядерного и ракетного потенциала Тегерана, — так и опосредованно, через финансирование террористических группировок.

«Наибольшая угроза для США, идущая с Ближнего Востока, исходит именно от Ирана, как напрямую, в виде его ядерного и ракетного потенциала, так и косвенно, в виде миллиардов долларов, которые он направляет своим террористическим прокси, включая «Хезболлах»», — сказано в тексте.

При этом ранее портал Axios сообщал, что Белый дом не исключает скорого подписания меморандума об урегулировании конфликта. Документ, состоящий из 14 пунктов, станет переходным этапом к полноценным переговорам между государствами. Среди условий — прекращение огня, 30-дневный диалог по ядерной программе, отмена санкций, разблокировка Ормузского пролива, а также отказ Ирана от разработки ядерного оружия и мораторий на обогащение урана сроком не менее 12 лет.

Трамп заявил, что Иран якобы согласился на отказ от ядерного оружия

Ранее Дональд Трамп заявил, что не планирует направлять спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. По словам хозяина Белого дома, переговоры, скорее всего, будут проходить в удалённом формате. При этом республиканец не исключил, что финальную встречу могут провести очно, если стороны приблизятся к соглашению.

Виталий Приходько
