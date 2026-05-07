Белый дом объявил Иран главной угрозой для США на Ближнем Востоке

Администрация президента США Дональда Трампа представила обновлённую стратегию по борьбе с терроризмом, в которой Иран назван основной угрозой для Штатов, исходящей из ближневосточного региона. В документе подчёркивается, что опасность исходит как напрямую — от ядерного и ракетного потенциала Тегерана, — так и опосредованно, через финансирование террористических группировок.

«Наибольшая угроза для США, идущая с Ближнего Востока, исходит именно от Ирана, как напрямую, в виде его ядерного и ракетного потенциала, так и косвенно, в виде миллиардов долларов, которые он направляет своим террористическим прокси, включая «Хезболлах»», — сказано в тексте.

При этом ранее портал Axios сообщал, что Белый дом не исключает скорого подписания меморандума об урегулировании конфликта. Документ, состоящий из 14 пунктов, станет переходным этапом к полноценным переговорам между государствами. Среди условий — прекращение огня, 30-дневный диалог по ядерной программе, отмена санкций, разблокировка Ормузского пролива, а также отказ Ирана от разработки ядерного оружия и мораторий на обогащение урана сроком не менее 12 лет.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не планирует направлять спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. По словам хозяина Белого дома, переговоры, скорее всего, будут проходить в удалённом формате. При этом республиканец не исключил, что финальную встречу могут провести очно, если стороны приблизятся к соглашению.